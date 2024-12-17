Жена погибшего помощника Кириллова рассказала о последнем разговоре с мужем

Погибший вместе с Игорем Кирилловым в результате взрыва помощник генерала Илья Поликарпов любил свою работу. Об этом в беседе с 360 рассказала вдова убитого Наталья.

«Хороший человек был. Любил свою работу, как и своих детей», — отметила жена Поликарпова.

Последний разговор супругов был коротким. Женщина просто сказала ему, что звонит будильник и пора на работу.

Поликарпова уточнила, что супруг сотрудничал с начальником войск РЗБС с марта прошлого года. Ранее она сообщила, что помощник Кириллова занимался гуманитарной деятельностью и был большим патриотом. У супругов остались двое детей, восьми и девяти лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что виновные в убийстве Игоря Кириллова должны понести наказание.