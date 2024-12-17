Володин после убийства Кириллова напомнил о террористической сущности Украины
Володин: виновные в убийстве генерала Кириллова понесут наказание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести наказание. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом — нацистом», — подчеркнул Володин.
Председатель ГД назвал погибшего Кириллова профессиональным военным, интеллектуалом и патриотом, который сделал многое, чтобы повысить эффективность войск радиационной, химической и биологической защиты, а также обеспечить безопасность и суверенитет России.
Ранее агентство Reuters сообщило, что операцию, в результате которой был убит генерал-лейтенант Кириллов, провели украинские спецслужбы.