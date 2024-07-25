Железнодорожный состав с военной техникой поразили на Украине

Подпольщик Лебедев: на ж/д станции на Украине поразили состав с техникой

Фото: РИА «Новости»

Железнодорожный состав с военной техникой поразили в результате удара по станции в городе Смела Черкасской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар пришелся по району железнодорожной станции Тараса Шевченко. Лебедев уточнил, что местные жители рассказали о прилете по составу с военной техникой.

«Что конкретно было на платформах — сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки», — добавил он.

Лебедев сообщал, что российские военные нанесли четыре удара в пригороде Житомира. Также известно о прилете по складам с ракетами в Киевской области. По данным подполья, именно там могли храниться снаряды с обедненным ураном.

В  Николаевской области поразили аэродром, на котором украинские боевики проводили переподготовку военных летчиков.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте