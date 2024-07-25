Подпольщик Лебедев: на ж/д станции на Украине поразили состав с техникой

Железнодорожный состав с военной техникой поразили в результате удара по станции в городе Смела Черкасской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар пришелся по району железнодорожной станции Тараса Шевченко. Лебедев уточнил, что местные жители рассказали о прилете по составу с военной техникой.

«Что конкретно было на платформах — сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки», — добавил он.

Лебедев сообщал, что российские военные нанесли четыре удара в пригороде Житомира. Также известно о прилете по складам с ракетами в Киевской области. По данным подполья, именно там могли храниться снаряды с обедненным ураном.

В Николаевской области поразили аэродром, на котором украинские боевики проводили переподготовку военных летчиков.