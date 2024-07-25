Российские бойцы нанесли четыре удара под Житомиром

Российские бойцы нанесли четыре удара в пригороде Житомира на Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно направление — северо-восток от центра города. И по описанию, где-то 12-15 километров от центра», — заявил Лебедев.

К месту происшествия направились машины МЧС и скорые. Последствия ударов пока неизвестны.

Подполье также сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области. Там же могли храниться снаряды с обедненным ураном.

Ранее Лебедев сообщал о поражении аэродрома в Николаевской области, где ВСУ проводили переподготовку военных летчиков. Он уточнял, что что активность на украинских аэродромах выросла. На каждом из них почти всегда стоят один-два военных самолета. С некоторых площадок запускают беспилотники.