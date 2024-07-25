Российские бойцы нанесли четыре удара под Житомиром

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли несколько ударов в пригороде Житомира

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы нанесли четыре удара в пригороде Житомира на Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно направление — северо-восток от центра города. И по описанию, где-то 12-15 километров от центра», — заявил Лебедев.

К месту происшествия направились машины МЧС и скорые. Последствия ударов пока неизвестны.

Подполье также сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области. Там же могли храниться снаряды с обедненным ураном.

Ранее Лебедев сообщал о поражении аэродрома в Николаевской области, где ВСУ проводили переподготовку военных летчиков. Он уточнял, что что активность на украинских аэродромах выросла. На каждом из них почти всегда стоят один-два военных самолета. С некоторых площадок запускают беспилотники.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте