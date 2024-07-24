Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому, где готовили летчиков для ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где проходили обучение украинские летчики. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет», — заявил он.

По его данным, на этом аэродроме проходят переподготовку украинские военные, ранее имевшие отношение к авиации.

Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Вознесенске, уточнив, что возле населенного пункта находится военный аэродром, однако не конкретизировало информацию.

Ранее Лебедев сообщал, что активность на украинских аэродромах выросла. По его словам, на каждом из них почти всегда стоят один-два военных самолета.

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