Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Харьковской области

Из-за ночных взрывов в Харьковской области повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба «Украинских железных дорог».

«В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда [в Харьковской области]», — указали в компании.

При этом поезда дальнего сообщения и электрически работают по графику.

В Харьковской области утром в пятницу, 24 мая, прозвучали взрывы. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись по Харькову и Чугуеву. Целями были перевалочные пункты снабжения украинской армии боекомплектом и горюче-смазочными материалами, а также пункты постоянной доукомплектации.

Также российские войска уничтожили поезд с военной техникой для ВСУ. Разгрузочная станция находилась в Люботине.