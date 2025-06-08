Ирландский журналист Чей Боуз осудил президента Украины Владимира Зеленского за нежелание забрать тела украинских военнослужащих. Об этом он написал в соцсети Х .

«Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе», — заявил Боуз.

Журналист назвал Зеленского «четырехкратным уклонистом» и «коррумпированным мошенником». И добавил, что глава киевского режима своим отказом забрать тела солдат ВСУ лишил их семьи «частички достоинства».

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о дипломатической победе России, которая сделала гениальный ход, предложив вернуть Украине ее погибших солдат и офицеров. Теперь, по его словам, Запад и Киев не знают, что им делать.