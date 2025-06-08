Россия своим предложением вернуть Киеву тела украинских военных одержала дипломатическую победу. Об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

«Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально», — сказал он.

Риттер выразил уверенность, что российские делегаты застали врасплох Киев, предложив в Стамбуле на второй встрече вернуть тела боевиков ВСУ и обменяться военнопленными. Сторонники ужесточения санкций в американском конгрессе против России тоже не знают, что делать.

По мнению Риттера, «русские разложили все на столе». И теперь президент США Дональд Трамп не сможет заявить, что Москва ничего не делает для урегулирования украинского конфликта. Ему придется продолжать переговорный процесс, но уже на условиях России.

До этого глава российской делегации Владимир Мединский призвал украинскую сторону забрать тела шести тысяч офицеров и солдат ВСУ. Личности погибших боевиков ВСУ уже идентифицированы. Только Киев до их пор не дал согласия на их возвращение.

Ранее египетский депутат Мустафа Бакри усомнился, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится к мирному разрешению украинского конфликта и вообще переживает о стабильности на Украине.