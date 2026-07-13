Путин отметил важность работы ОНФ с бойцами СВО и членами их семей

Активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда решали стоящие перед Россией проблемы и сейчас заняты самым важным вопросом — помощью бойцам специальной военной операции и членам их семей. Об этом на форуме «Все для Победы!» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что принятое 15 лет назад решение о создании ОНФ полностью себя оправдало, потому что под знамена движения встали уникальные люди.

«Низкий вам поклон за то, что вы делаете все 15 лет. Вы всегда на острие решаемых страной проблем, вам удается найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание, чтобы оказать помощь конкретным людям, а значит, всей стране», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что такая обратная связь сегодня очень важна как для всех уровней власти, так и для простых граждан. В России, указал Путин, нет другой подобной структуры, Народный фронт работает сразу по всем направлениям.

«При проведении специальной военной операции напрямую работаете и с людьми, и с бойцами. Что может быть важнее этого?» — обратился президент к участникам встречи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 июля, заявил, что активисты Народного фронта для решения проблем по обращениям граждан доходят прямо до президента.