Песков оценил роль Народного фронта в поддержке бойцов СВО

Народный фронт играет важную роль в поддержке бойцов спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Огромная роль принадлежит Народному фронту в решении проблем, связанных с обеспечением героев СВО, помощью тем, кто воюет на СВО», — сказал он.

Песков добавил, что Народный фронт занимается очень широким спектром вопросов, в том числе обрабатывает обращения к президенту Владимиру Путину, поступающие на прямую линию.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что сегодня Путин примет участие в форуме Народного фронта «Все для Победы» и встретится с руководством организации.

Ранее стало известно, что ОНФ помог обеспечить более 365 тысяч бесплатных проездов для волонтерских машин. Гуманитарные грузы направлялись в Запорожскую и Херсонскую области, ЛНР и ДНР.