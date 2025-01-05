Российские десантники-зенитчики поразили с помощью установки ЗУ-23-2 разведывательный беспилотник ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Он отметил, что украинские войска с помощью БПЛА пытались корректировать огонь артиллерии, но ВС России сорвали разведывательную операцию врага.

«Успешная операция стала очередным подтверждением профессионализма наших военных», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, успешная операция продемонстрировала профессионализм российских военных. Губернатор Херсонской области добавил, что за время проведения СВО военные ликвидировали десятки разведывательных БПЛА противника.

Ранее бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел пожаловался на «дыры в обороне» украинской армии. Он предположил, что российские войска установят контроль над Красноармейском и продолжат продвигаться дальше, в том числе и на других направлениях.