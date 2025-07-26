Зеленый Гай в ДНР перешел под контроль ВС России

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Зеленый Гай», — сообщили в министерстве.

Также под контроль российской армии перешла Малиевка в Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России устроили ловушку для ВСУ — боевики попали в  огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра. Армия наступает в Северном и Шевченковском микрорайонах.

Несколько дней назад бойцы группировки «Центр» освободили Новоэкономическое  и Зверево в ДНР.

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