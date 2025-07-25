ВСУ попали в огневой мешок ВСУ в одном из кварталов Часова Яра

Марочко: ВС России создали огневой мешок для ВСУ в Часовом яре

Российские военнослужащие устроили для ВСУ ловушку — огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что ВС России наступают в Северном и Шевченковском микрорайонах.

«В квартале Южный создан огневой мешок для украинских боевиков, на данный момент идет планомерная зачистка», — добавил он.

Эксперт также подтвердил, что войска продвинулись в окрестностях Часова Яра и улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек. Также они подошли ближе к Майскому, находящемуся северо-западнее от города.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский подтвердил, что российская армия установила контроль над позициями ВСУ в населенном пункте Малиевка Днепропетровской области.

За день до этого военные группировки «Центр» продолжили наступать в зоне спецоперации и освободили поселок Новоэкономическое и село Зверево в ДНР.