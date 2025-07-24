Группировка войск «Центр» освободила поселок Новоэкономическое и село Зверево в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны .

Оба населенных пункта находятся на западе республики, с разных сторон от примыкающих друг к другу Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда): Зверево — к западу, а Новоэкономическое — к востоку.

Ранее Минобороны сообщало, что за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.

В конце мая глава республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти готовят Красноармейск к уличным боям. Для этого они принудительно вывезли из города органы власти, важные документы и детей, а также выстроили линию обороны в городской черте.