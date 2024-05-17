Зеленскому придется сменить одежду хаки на костюм миротворца | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 11:19 Зеленскому придется сменить одежду хаки на костюм миротворца Europe1: Запад окажет давление на Украину по вопросу мирных переговоров с РФ Официальный сайт президента Украины

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Западные государства собираются надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедить его начать переговоры с Россией и принять ее условия. Об этом заявил французский телеканал Europe1.

По информации его источников, канцелярии Запада «опомнились». Из-за их влияния украинскому руководству придется договариваться о завершении конфликта в тот момент, когда ВС России могут открыть еще один фронт, подчеркнули авторы.

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«Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя конфликта на костюм миротворца», — указали авторы материала.

Ранее заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов назвал преждевременной идею переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, для этого необходимо понять, о чем и с кем необходимо вести обсуждение. Турецкие дипломаты рассказали, что российская и украинская стороны пока не ответили на предложение провести переговоры.