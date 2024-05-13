Турция не получала ответ о готовности возобновить переговоры по Украине | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 11:59 Турция не получала ответ о готовности возобновить переговоры по Украине РИА «Новости»: Турция регулярно поднимает вопрос о переговорах по Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Турция готова возобновить стамбульские переговоры по Украине, однако ответа на предложение провести встречу сторон страна не получала. Об этом РИА «Новости» рассказал дипломатический источник в турецкой столице.

«Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент [Тайип Эрдоган] внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон (на предложение Турции — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией, хотя российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал, что готов перейти к мирному процессу. Но пока возобновлять мирные переговоры с Украиной в Стамбуле — преждевременно, считает первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что отказ Украины от продолжения переговоров в Стамбуле представляет последствия прямого давления Великобритании. Украинская сторона также не давала никаких предпосылок для диалога.