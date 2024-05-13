Чижов оценил возможность переговоров с Украиной в Стамбуле | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 09:20 Чижов оценил возможность переговоров с Украиной в Стамбуле Чижов назвал преждевременной идею о повторении попытки переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Возобновлять мирные переговоры с Украиной в Стамбуле — преждевременно. Такое заявление сделал первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в беседе с РИА «Новости».

«О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить — с кем и о чем», — ответил он на вопрос о возможности возобновления диалога.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией. Российский лидер Владимир Путин всегда указывал, что готов перейти к мирному процессу. В США ранее заявили, что Украина не заняла достаточно сильную позицию для того, чтобы начать переговоры о завершении конфликта.

Коллективный Запад требует от Украины любой ценой сдержать наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации, из-за этого ежедневно гибнут около тысячи украинских бойцов, заявили в Минобороны РФ. С начала 2024 года потери противника превысили 111 тысяч человек.