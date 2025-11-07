Действующее руководство Украины не заинтересовано в завершении боевых действий, поэтому Запад может свергнуть президента Владимира Зеленского в 2026 году. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

Он не исключил, что спецоперация завершится весной будущего года по инициативе Запада. Причем союзники настоят на этом не из гуманизма, а из корыстных побуждений. Дмитрук допустил, что Зеленский отправится в отставку, и переходное коалиционное правительство займется обеспечением долгосрочного мира.

«Я повторю: мира с Зеленским не будет. Но возможен другой формат — коалиция мира. <…> Такой сценарий реален. И, возможно, он начнется уже этой весной. Но повторюсь, это возможно, но никак не гарантировано», — сказал депутат.

Для того чтобы остаться у власти Зеленский может устроить новое контрнаступление, сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер. Это принесет новые людские потери.