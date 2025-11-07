Британия собралась отправить свои войска на Украину
Guardian: армию Британии готовят к участию в конфликте на Украине
Британская армия планирует принять участие в конфликте на Украине в рамках так называемой «коалиции желающих», применяя весь спектр военных возможностей. Об этом сообщили источники британской газеты The Guardian.
В статье уточнили, что военные Британии могут принять непосредственное участие в противостоянии Украины и России. А после завершения конфликта заняться миротворческими операциями в других регионах. Для этого британская армия задействует весь арсенал военных возможностей — от боевых истребителей до пехотных подразделений.
Заместитель министра обороны Люк Поллард заявил, что Великобритания готова поддержать союзников по НАТО в укреплении безопасности восточного фланга альянса.
«Наша миссия как страны — оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Британия отправила Украине партию крылатых ракет Storm Shadow. Этих запасов ВСУ должно хватить на всю зиму.