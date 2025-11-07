Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за страха потерять власть, видя участившиеся провалы ВСУ на фронте. Об этом заявил корреспондент Кристоф Ваннер в эфире телеканала Die Welt.

«Зеленскому придется столкнуться с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла», — сказал он.

По словам журналиста, Зеленский теряет на Украине позиции, пытаясь продержаться у власти хотя бы еще немного. Ваннер не исключил, что глава киевского режима может распорядиться начать новое контрнаступление, чтобы спасти свое положение, тем самым принеся в жертву людей ради спасения своего режима, которое имеет для него большое значение.

Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал поведение Зеленского, который на фоне крайне плохого состояния ВСУ на Купянском направлении, спокойно «попивает вино в Лондоне, Брюсселе, и Вашингтоне».