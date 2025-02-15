Зеленскому посоветовали задуматься об обмене территорий на Луне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией. Его слова привело РИА «Новости».
«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне. С нелегитимным главарем режима нам разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие», — сказал Сальдо.
Зеленский ранее сообщил о готовности предложить России прямой обмен территориями. По его словам, киевский режим может отказаться от земель, которые удерживает в Курской области, но попросит вернуть часть занятых российскими бойцами.