Зеленскому посоветовали задуматься об обмене территорий на Луне

«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне. С нелегитимным главарем режима нам разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие», — сказал Сальдо.

Зеленский ранее сообщил о готовности предложить России прямой обмен территориями. По его словам, киевский режим может отказаться от земель, которые удерживает в Курской области, но попросит вернуть часть занятых российскими бойцами.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать с Зеленским тему обмена собственных территорий.