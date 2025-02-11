Зеленский отметил, что Украина откажется от земель, которые киевский режим все еще удерживает в Курской области, но не знает, какую часть занятой Россией земли Украина попросит взамен.

«Мы поменяем одну территорию на другую. Посмотрим, я не знаю. Но приоритета нет, все наши территории важны», — заявил он.

Помимо этого глава киевского режима отметил, что не согласен на гарантии безопасности от ООН или Европы без участия в них США. По его словам, даже контингент в 100-150 тысяч европейских солдат на территории Украине не сможет уравновесить ситуацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что действия российской армии в Курской области заслуживают высшей оценки.