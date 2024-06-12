Зеленского предупредили о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении

Меркурис: российские войска сохраняют инициативу на Харьковском направлении

Фото: РИА «Новости»

Российская армия сохраняет инициативу на Харьковском направлении, несмотря на переброску подкреплений со стороны ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу», — отметил специалист.

Меркурис добавил, что Украина продолжает посылать к Харькову подкрепление, однако Вооруженные силы России имеют полное господство в воздухе. Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что украинская армия несет большие потери по пути на линию фронта и она не способна проводить полномасштабные операции.

Российские подразделения уничтожили на аэродромах базирования два украинских самолета Су-27 и Су-25.

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