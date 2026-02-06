Военкор Коц: Зеленский соврал о сроках моратория РФ на удары по ТЭС Украины

Президент Владимир Зеленский соврал о сроках российского моратория на удары по объектам энергетики Украины. На это обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Военкор отметил: Зеленский утверждал, что Россия якобы не сдержала обещания не наносить удары по подстанциям и ТЭС в течение недели.

«[Зеленский] так и не извинился за откровенную ложь. Он <…> истерил и взывал к заокеанскому хозяину. Но вчера сам [президент США Дональд] Трамп пояснил, что перемирие действовало с воскресенья 25 января по воскресенье 1 февраля», — подчеркнул Коц.

Он добавил, что украинский президент никак на это не отреагировал. Александр Коц с иронией назвал Владимира Зеленского «нашим корешем и союзником», пояснив, что тот сам «срывает любую возможность „договорнячка“».

Кстати, Украина регулярно нарушает договоры о приостановке ударов по объектам энергетики. Например, весной 2025 года украинская сторона нарушила 30-дневный мораторий более 60 раз. Россия при этом неизменно соблюдает договоренности.