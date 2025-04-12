МИД: Россия соблюдает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики

Российская сторона соблюдает принятый мораторий на удары по энергетическим объектам на территории Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Россия соблюдает мораторий и фиксирует случаи его нарушения со стороны Украины», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 18 марта провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США предложил российскому лидеру взаимный отказ сторон украинского конфликта от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней, Путин поддержал инициативу.

После этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что страна также поддержит предложение отказаться от ударов по энергетическим объектам. Несмотря на это, украинские национаолисты продолжили атаки на российскую энергоинфраструктуру.

В МИД уточняли, что Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по объектам энергетики.