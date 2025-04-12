МИД: Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

С момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики Украина нарушила его более 60 раз. Об этом РИА «Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Действительно, киевский режим злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который согласовали президенты России и США, а затем поддержал Зеленский», — сказал он.

Дипломат напомнил, что попытки ударов по энергетическим объектам в России предпринимаются ежедневно сразу по несколько раз в день.

Экспертная встреча технических команд России и США прошла 24 марта в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов, представители двух стран договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам в России и на Украине.

Ранее США захотели присвоить российский газопровод «Газпрома» на территории Украины.