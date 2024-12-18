Президент Владимир Зеленский скрыл данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины, чтобы обезопасить себя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что украинские власти не стали решать эту проблему. Дубинский назвал страшной ситуацию с пытками в рядах ВСУ. Зеленскому докладывали о происходящем еще в сентябре, но он ничего не предпринял

«Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично, чтобы остановить пытки», — добавил депутат.

Издание «Украинская правда» сообщало, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух часто мучил своих подчиненных и отбирал у них деньги.

Военнопленные украинцы нередко отказываются от обмена и просят российское гражданство. Они боятся после возвращения на родину вновь оказаться в зоне боевых действий. Бойцы жаловались на жестокие издевательства и оправку на задания без подготовки.