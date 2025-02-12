На Украине устали от конфликта с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналу The Economist .

«Люди устают… Энергия угасает», — сообщил он.

Ранее глава киевского режима говорил, что украинские военные в 2024 году все чаще начали самовольно покидать части, поскольку у них уже не остается сил воевать, а у командования ВСУ нет ресурсов, чтобы провести ротацию солдат на передовой.

При этом в декабре женщины устроили пикет в центре Киева, требуя установить предельный срок военной службы мобилизованных, чтобы они могли вернуться домой и восстановить силы. Они заявили, что военные истощены физически и морально, поэтому массово оставляют позиции.