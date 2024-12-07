Espreso: женщины устроили митинг в центре Киева с призывом к демобилизации

Женщины устроили пикет в центре Киева с требованием установить предельный срок военной службы мобилизованных. Они заявили, что бойцы истощены физически и морально, сообщил телеканал Espreso .

Несмотря на дождливую погоду, на пикет вышли десятки женщин разного возраста. Они развернули плакаты с требованием устроить демобилизацию. Киевлянки призвали установить предельный срок службы в армии, чтобы мужчины могли вернуться домой и восстановить силы.

«Эта проблема напрямую касается обороноспособности страны. Это не только проблема справедливости для военных, их семей. Потому что сейчас всем известно, что военные настолько уже истощены, что началась повальная волна [дезертирства]», — сказала жена военнослужащего Алена.

По ее словам, бойцы истощились морально и физически. Из-за этого с позиций начали сбегать не новобранцы, но и опытные солдаты.

Именно кадровый голод и усталость сделала Вооруженные силы Украины неспособными удержать оборону в Донбассе, заявил ранее военный журналист Ставрос Атламазоглу. По его данным, российские войска добились тактических успехов на нескольких участках.