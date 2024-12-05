Зеленский заявил о шести попавших в плен мэрах городов Украины

В плену Вооруженных сил России находятся не меньше шести мэров украинских городов и руководителей общин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его процитировал Telegram-канал «Новости.LIVE».

«Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров и глав общин», — сказал он.

По данным телеканала, Зеленский не стал уточнять, главы каких именно населенных пунктов и муниципалитетов оказались в плену.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что украинские власти отказались забирать 630 военнопленных, находящихся в России. По мнению дипломата, киевский режим использует затягивание времени для продвижения своих интересов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отменил приказ, запрещающий брать в плен украинских военных в зоне спецоперации. Свое решение он аргументировал тем, что ему поступили тысячи писем от украинцев с просьбой об этом.