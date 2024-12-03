Захарова: Украина бросила 630 пленных вэсэушников с целью потянуть время

Украина отказалась забирать 630 военнопленных, находящихся в России. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее мнению, Украина расценивает затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов.

Захарова рассказала, что накануне омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала полный список таких пленных — с именами, отчествами, фамилиями и датами рождения.

«Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдает Украине ее людей, — это вранье», — подытожила официальный представитель МИД.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ не вывозит и не хоронит погибших в Курской области военнослужащих.