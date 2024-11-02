Кадыров заявил, что отменил приказ о запрете брать в плен украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене приказа, запрещающего брать в плен украинских военных в зоне СВО. В своем Telegram-канале он написал, что ему поступили тысячи писем от жителей Украины, которые попросили его об этом.

В течение нескольких дней на имя главы республики поступило больше двух тысяч писем от украинцев. Они попросили Кадырова отменить приказ, отданный военным ранее. Чеченский лидер уточнил, что ему пишут и мужчины, которые против своей воли находятся на передовой, и женщины, чьих мужей, отцов и сыновей отправили на фронт. Во всех письмах была одна общая просьба — не уничтожать их родных и дать возможность сложить оружие.

«Сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — объяснил Рамзан Кадыров.

Он добавил — украинские военные знают, что в спецназе «Ахмат» к пленным относятся по-человечески. По словам Кадырова, написавшие ему понимают, что стали жертвами западной трусости и подлости.

В конце октября беспилотник ВСУ атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров поручил чеченским командирам не брать украинских военных в плен.