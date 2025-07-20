Более 130 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве 19–20 июля

Все аэропорты России, кроме калужского, утром 20 июля вернулись к приему и выпуску самолетов. На запасные аэродромы в период ограничений 19–20 июля ушли 134 борта, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что из Шереметьева перенаправили 78 самолетов, из Внукова — 45, из Домодедова — восемь и из Жуковского — три.

«Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ситуацию представитель Росавиации назвал управляемой и добавил, что ресурсов для работы в сложившихся условиях у авиадиспетчеров достаточно.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний», — обратил он внимание.

Позже Кореняко отметил, что временные ограничения вновь ввели в аэропорту Внуково. Он также указал на важность соблюдения перевозчиками федеральных авиационных правил, которые в том числе регламентируют предоставление питания, напитков и размещение пассажиров в гостинице.

«Аэрофлот» уже начал корректировку расписания из-за ситуации в Шереметьеве, часть вылетов отменили, другие перенесли.