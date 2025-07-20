Более 130 поездов задержались из-за ЧП на железной дороге под Ростовом-на-Дону

РЖД: в связи с происшествием на станции Лихая с задержками следуют 132 поезда

В связи с происшествием на железнодорожных путях на станции Лихая в Ростовской области в пути задерживаются 132 поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В компании отметили, что задержки составляют от 33 минут до 15 часов. Пассажирские поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью, в конечные пункты уже прибыли 37 составов.

Для обслуживания пассажиров в РЖД открыли дополнительные билетные кассы на 13 станциях, людей информируют о ситуации через СМС.



«На основных станциях Юго-Восточной и Северо-Кавказской дорог организована раздача бутилированной воды, работает дополнительный персонал. Пассажирам пожилого возраста и с детьми предоставили комнаты матери и ребенка для размещения», — добавили в пресс-службе.

В РЖД подчеркнули, что железнодорожники для сокращения времени задержки пассажирских поездов делают все возможное.

Ранее стало известно, что поезд Адлер — Минск задержался более чем на шесть часов.