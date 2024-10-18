Украина может не выйти на границы 1991 года, заявил в эфире украинского телемарафона Владимир Зеленский. Он объяснил, что власти страны не станут официально признавать утрату территорий.
По словам Зеленского, границы Украины после СВО будут зависеть от разных факторов. Он отметил, что «в жизни может быть по-разному», а восстановление границ образца 1991 года зависит от прочности украинцев и действий союзников ВСУ.
«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — процитировал Зеленского ТАСС.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о готовности совершить «очень плохие вещи» в ответ на идею признать утрату территорий. Так он прокомментировал заявления на Западе об «обмене» земель на членство в НАТО.
Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Турции
Зеленский заявил, что Украина не признает утрату территорий
Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа России
Качество питания проверили в гимназии № 11 в Балашихе
Минобороны предложило выдавать добровольцам статус ветерана с первого дня на СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте