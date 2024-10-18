Зеленский заявил, что Украина не признает утрату территорий

Зеленский допустил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года

Украина может не выйти на границы 1991 года, заявил в эфире украинского телемарафона Владимир Зеленский. Он объяснил, что власти страны не станут официально признавать утрату территорий.

По словам Зеленского, границы Украины после СВО будут зависеть от разных факторов. Он отметил, что «в жизни может быть по-разному», а восстановление границ образца 1991 года зависит от прочности украинцев и действий союзников ВСУ.

«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — процитировал Зеленского ТАСС.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о готовности совершить «очень плохие вещи» в ответ на идею признать утрату территорий. Так он прокомментировал заявления на Западе об «обмене» земель на членство в НАТО.