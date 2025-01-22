Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия во время переговоров в Стамбуле в 2022 году требовала от него уйти с поста. Президента процитировало украинское издание «Страна.ua».

«Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому я больше не президент», — заявил глава киевского режима.

Кроме того, по словам Зеленского, от него требовали признать Донбасс территорией России, дать статус русскому языку, изменить конституцию страны, уменьшить армию до 50 тысяч человек и разоружиться. Однако он заявил, что «послал» парламентеров с такими предложениями.

Также глава киевского режима, выступая в Давосе, призвал европейцев превратиться в «сильного глобального игрока» и усомнился в том, что сейчас они могут сыграть существенную роль в переговорах об урегулировании.