Зеленский резко высказался об участии Европы в мирных переговорах

Украинский глава Владимир Зеленский 21 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Немалую часть своей речи он посвятил отстаиванию тезиса об укреплении глобальных позиций Европейского союза, сообщает РБК .

Владимир Зеленский указал, что сейчас многие мировые лидеры задаются вопросом, какую политику будет проводить 47-й президент США Дональд Трамп. В частности, пояснил Зеленский, американские союзники по НАТО беспокоятся о том, не покинут ли их Соединенные Штаты.

«Вашингтон не верит, что Европа может предложить ему что-то реально существенное», — заявил украинский лидер.

Зеленский усомнился в том, что Евросоюз может сыграть существенную роль в переговорах о завершении украинского конфликта. Он допустил, что «Европа вообще не сядет за стол переговоров».

Президент Украины добавил, что глубоко благодарен европейским странам за поддержку, которую те оказывают с февраля 2022 года. Но при этом он призвал ЕС превратиться в «сильного глобального игрока». Зеленский заявил, что Европа должна быть в состоянии гарантировать мир и безопасность не только для себя, но и для других государств.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обратил внимание, что Зеленский готов пойти на перемирие с Россией.