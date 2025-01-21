Зеленский резко высказался об участии Европы в мирных переговорах
Зеленский призвал Европу стать «сильным глобальным игроком»
Украинский глава Владимир Зеленский 21 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Немалую часть своей речи он посвятил отстаиванию тезиса об укреплении глобальных позиций Европейского союза, сообщает РБК.
Владимир Зеленский указал, что сейчас многие мировые лидеры задаются вопросом, какую политику будет проводить 47-й президент США Дональд Трамп. В частности, пояснил Зеленский, американские союзники по НАТО беспокоятся о том, не покинут ли их Соединенные Штаты.
«Вашингтон не верит, что Европа может предложить ему что-то реально существенное», — заявил украинский лидер.
Зеленский усомнился в том, что Евросоюз может сыграть существенную роль в переговорах о завершении украинского конфликта. Он допустил, что «Европа вообще не сядет за стол переговоров».
Президент Украины добавил, что глубоко благодарен европейским странам за поддержку, которую те оказывают с февраля 2022 года. Но при этом он призвал ЕС превратиться в «сильного глобального игрока». Зеленский заявил, что Европа должна быть в состоянии гарантировать мир и безопасность не только для себя, но и для других государств.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обратил внимание, что Зеленский готов пойти на перемирие с Россией.