Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать границы Украины

Границы Украины определены ее Конституцией, и Россия не будет их устанавливать заново. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова привела газета The Guardian .

При этом он утверждает, что Украина готова к дипломатическому решению конфликта.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина должна вступить в ЕС и рано или поздно вступит, и призвал поставить для ВСУ системы и ракеты противовоздушной обороны.

Ранее газета The Independent сообщила, что реализовать призыв президента США Дональда Трампа будет возможно только при множестве невыполнимых условий. Среди них — большая, чем сейчас, помощь Украине от союзников и поставки дальнобойных вооружений.