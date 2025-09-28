Западные военные эксперты оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

Реализовать призыв президента США Дональда Трампа к Украине вернуть потерянные территории и выйти на границы 2022 года возможно только при наличии ряда невыполнимых условий. Об этом заявили опрошенные британской газетой The Independent западные военные эксперты.

Собеседники журналистов заявили, что для военного решения украинским войскам понадобится большая помощь союзников, которая обеспечит защиту неба от воздушных атак, а также дальнобойное вооружение. Но пока это выглядит нереалистичным сценарием.

Эксперты допустили, что Дональд Трамп нацелился на новые санкции для усиления давления, чтобы склонить президента России Владимира Путина к мирному соглашению.

«При продолжении военной поддержки Украина в этом случае может вернуть часть утраченных территорий, но на это у нее уйдет не менее 18 месяцев», — заявили они.

При этом, несмотря на изменения в риторике Трампа по поводу усиления санкционного давления, собеседники смотрят на такую вероятность скептически.

Без этих условий, как показала прошедшая летняя кампания, украинская армия не способна наносить даже ответные удары, уступая все большую территорию российской группировке войск.

Президент США после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором назвал специальную военную операцию России бесцельной борьбой и призвал Украину начать наступление.