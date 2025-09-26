Зеленский заявил, что готов обсуждать новые границы де-факто

Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые границы Украины де-факто, если не будет сил, чтобы вернуться к теме позже. Такое заявление он сделал в интервью Axios .

«Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом», — сказал он.

При этом Зеленский выразил надежду, что Украина сможет когда-нибудь получить назад утраченные земли дипломатическим путем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, если бы сотням тысяч украинцев действительно нужны были территории, над которыми страна потеряла контроль, они бы не бежали в Европу и не выпрашивали там пособия. Сам же Зеленский, по ее словам, относится к людям как к статистическим данным и пренебрегает ими.