Захарова: украинцы мечтают не о территориях, а о завершении конфликта

Владимир Зеленский демонстрирует полное пренебрежение к украинцам, когда продолжает заявлять, что не будет рассматривать варианты мирного урегулирования без возвращения утраченных территорий. На это в Telegram-канале указал официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что украинский лидер озвучил позицию по территориям и в ООН, и при встрече с президентом США Дональдом Трампом, и в интервью.

«То, что при этом он не вспоминает о людях, живущих на этих территориях, никого не удивляет давно — он вообще к людям относится как к статистическим данным», — подчеркнула дипломат.

Захарова предположила, что если бы украинцам действительно нужны были утраченные территории, то сотни тысяч граждан «не клянчили бы себе пособий в Европе, а сражались на фронте и в тылу за свое».

Представитель МИД добавила, что многие жители Украины мечтают только о том, чтобы пришел конец «людоловам», которые отправляют их на фронт.

«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс», — подчеркнула Захарова.

Ранее Зеленский признался, что готов покинуть пост президента после урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что попросит парламент начать избирательный процесс, когда прекратятся бои.