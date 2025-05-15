Мединский заявил о готовности российской делегации к компромиссам в Стамбуле

Российская делегация готова к возможным компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» .

«Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», — подчеркнул глава делегации.

Немногим ранее в СМИ появилась информация о том, что Мединский в 17:30 сделает важное заявление. Речи об отмене переговоров при этом не идет. Российская сторона сохраняет рабочий настрой, отметил Мединский.

Помимо помощника президента, Россию на переговорах представят начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Они прибыли в Турцию рано утром 15 мая.