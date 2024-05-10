Зеленский подтвердил наступление ВС России на Харьков | 360°

Мир 10 мая 2024, 19:22 Зеленский подтвердил наступление ВС России на Харьков Зеленский: в Харьковской области началось российское наступление РИА «Новости»

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Российская армия наступает на севере Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его процитировало в Telegram-канале издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, украинская сторона смогла узнать о российских планах, поэтому готовилась к ним.

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«Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали», — сказал он.

Глава киевского режима отметил, что пока не знает, какие силы российская армия намерена бросить в бой на Харьковском направлении, однако уже сейчас на границах области происходят ожесточенные столкновения.

Ранее Зеленский признал успехи ВС России, но пригрозил, что ситуация изменится, когда ВСУ поступит новое западное вооружение. Также он в очередной раз попытался убедить мир в том, что у Украины есть шансы на победу в конфликте.