Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с большими проблемами из-за сомнений в его легитимности, в стране нарастает недовольство. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский профессор Джон Миршаймер.

«В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия», — заявил профессор.

Миршаймер отметил, что на Украине возможно уже есть кандидат на замену Зеленскому. У населения осталось мало энтузиазма по поводу ситуации на поле боя, поэтому мужчин приходится насильно вылавливать с улиц украинских городов.

У Зеленского и его окружения паника по поводу освобождения Авдеевки достигла уровня откровенной истерии, считает британский эксперт Александр Меркурис. Союзники Украины понимают, что просчитались насчет «ослабления» российской армии.