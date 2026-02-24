Зеленский увидел признаки начала конца конфликта на Украине

Россия и Украина приблизились к завершению конфликта. Важно обеспечить гарантии безопасности, чтобы предотвратить будущие проблемы, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times .

«Украине нужно прекращение огня. <…> Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение конфликта», — сказал он.

Зеленский увидел признаки начала конца вооруженного противостояния. Он настоял на твердых гарантиях безопасности Украины, в обратном случае, по мнению президента, прекращение огня понесет большие риски.

Россия играет с США и всем миром, заявил Зеленский. Он призвал Евросоюз обозначить четкие сроки вступления Украины в Евросоюз, чтобы в будущем это решение не отложили еще на полвека.

Ранее в интервью Би-би-си Зеленский рассказал о попытках западных партнеров избавиться от него. По мнению президента, именно для этого они потребовали провести выборы.