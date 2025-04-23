Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ, что представляет собой большую проблему. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью изданию Point .

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются», — отметил он.

Песков добавил, что такое положение вещей является «большой проблемой».

До этого официальный представитель Кремля заявил, что членство Украины в НАТО создало бы угрозу безопасности России. По этой причине она должна стать нейтральным государством.

Песков также подчеркнул, что Россия не считает уместным устанавливать сроки по достижению прекращения огня. Американский лидер Дональд Трамп тоже никогда не называл никаких дат.

Песков высказался в интервью и относительно нелегитимности Зеленского как президента. Он напомнил, что Россия не требовала его отставки для приостановки боевых действий, но если сейчас подписать мирное соглашение, то на Украине документ потом смогли бы оспорить.