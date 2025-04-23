Песков опроверг сообщения о сроках Трампа по достижению мира на Украине

США никогда не выдвигали условий по поводу крайнего срока установления режима прекращения огня на Украине. Россия считает неуместным подобный шаг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point.

«Трамп никогда не называл никаких дат. И мы не думаем, что установление крайнего срока будет уместным, потому что Путин поддерживает прекращение огня», — отметил он.

На вопрос о вероятной встрече российского лидера с Трампом Песков отметил, что главы России и США стремятся достичь конкретных результатов. По его словам, ожидается продуктивная встреча, к которой уже начали тщательно готовиться.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин уважает своего американского коллегу за то, что тот является сильным человеком, как и сам российский президент.

В беседе с французскими журналистом Песков заявил, что для завершения военного конфликта Украина должна вывести войска из вошедших в состав России четырех регионов.