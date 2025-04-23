Россия не требовала отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины для приостановки боевых действий, даже несмотря на его утраченную легитимность. Об этом в интервью изданию Le Point заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что статус украинского лидера остается проблемой для урегулирования ситуации.

«Даже если бы мирное соглашение было подписано сегодня, на Украине его могли бы юридически оспорить из-за нелегитимности Зеленского», — заявил Песков.

В ходе интервью официальный представитель Кремля заявил, что для окончательного урегулирования конфликта Украина должна вывести войска с территорий Херсонской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Он напомнил, что по результатам прошедших в 2022 году референдумов эти регионы вошли в состав России и закреплены в Конституции страны.