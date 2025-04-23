В США сообщили о провале лондонских переговоров по Украине

Лондонские переговоры по Украине провалились еще до открытия из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в столицу Великобритании. Об этом сообщило агентство Reuters .

Поездку отменил также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, причем в последний момент. Фактически переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в эту среду сорвались.

Узнав об отказе Рубио и Уиткоффа прибыть на встречу в Лондон, главы немецкого и французского МИД тоже решили не ехать. Как сообщило агентство, все это подчеркнуло разногласия между Вашингтоном, Киевом и их союзниками в Европе относительно того, как договориться о прекращении огня на Украине.

Представители США, Украины и Европы провели «предметные» встречи в Лондоне, пытаясь возобновить мирные переговоры. Издание отметило, что один из чиновников, близких к переговорам, сообщил, что был достигнут прогресс.

«Понижение статуса переговоров произошло после того, как во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором говорилось, что обсуждение территориальных вопросов будет прекращено до „полного и безоговорочного прекращения огня“», — сказал другой источник агентства.

Агентство отметило, что у сторон переговорного процесса возникли серьезные разногласия не только по Крыму. Вашингтон предлагает Украине и ЕС признать контроль России над 20% украинской территории. Кроме того, Москва требует отмены европейских санкций до завершения переговоров, а Брюссель выступает против этого.

Ранее Рубио назвал Китай главным вызовом для США, отметив, что Пекин ведет самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю человеческую историю.