Россия и США возобновят контакты на высоком уровне. Переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоятся в начале весны, сообщил представитель Христианско-демократического союза Германии, член бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X .

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — объявил он.

Последние российско-американские переговоры, по данным сайта Кремля, прошли в июне 2021 года с участием ныне действующего президента США Джо Байдена. С Трампом российский лидер несколько раз связывался по телефону в 2020 году и виделся на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в июне 2019 года.

Переговоры Путина и Трампа могли пройти 30 декабря, сообщил журналист Дмитрий Гордон*. По его словам, Россия отвергла идеи США по урегулированию кризиса, и встреча не состоялась.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.